2020-07-10T21:58:33+03:00
Общество

Беглов признал рост заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге

Из-за требований Роспотребнадзора власти не спешат открыть общепит и снимать многие ограничения
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Губернатор Санкт-Петербурга рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в городе и сообщил, что многие ограничения пока не станут снимать.Губернатор Санкт-Петербурга рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в городе и сообщил, что многие ограничения пока не станут снимать.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Губернатор Александр Беглов подтвердил то, чего многие ожидали – многие ограничения в Санкт-Петербурге, в том числе запрет на работу общепита продлеваются по 26 июля. Об этом градоначальник сообщил на своей странице во «Вконтакте», ссылаясь на новое постановление, по которому с 13 июля разрешили открыть двери только салонам красоты, баням и тренировочным базам.

- Насколько мы сможем расширить ограничения после 26 июля – зависит от каждого из нас. Вирус не исчез из жизни горожан. К сожалению, есть небольшой рост заболевших. Социальная дистанция, использование масок и перчаток в местах массового скопления людей – это простые меры, которые нужно соблюдать.

Напомним, по словам академика Евгения Шляхто, главы межведомственной медгруппы по противодействию коронавирусу, общая динамика по выявлению новых заражений COVID-19 остается положительной. Да, рост заболевания имеется, но причин для беспокойства нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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