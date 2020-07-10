Ольга Бузова рассказала о своем похищении неизвестными посреди ночи

10 Июль 2020 2020-07-10T23:29:58+03:00

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Ольга Бузова вышла на связь с фанатами в своем Instagram после того, как в сети появилось видео, на котором ее якобы похитили в Москве. Судя по записи, она прогуливалась со своим молодым человеком Давидом Манукяном, как вдруг к ним подскочили неизвестные. Бойфренда повалили на землю, а саму Ольгу с мешком на голове запихнули в багажник машины.

Ольга прогуливалась со своим парнем, как вдруг к ним подскочили похитители. Фото: instagram.com/obuzevshiye

Многие поклонники пришли в шок от увиденного, однако не обошлось и без скепсиса. Некоторые посчитали, что похищение подстроено ради съемок нового клипа или даже свадебного обряда. Сама Ольга от прямого ответа ловко увернулась.

- После ситуации, которая произошла сегодня ночью, в который раз убеждаюсь, к чему может привести неправильно донесенная информации. Вы хотя бы думайте о последствиях, серьезнее относитесь к таким вещам, когда распространяете ложь. Да, был стресс, который я пережила сегодня ночью, но знайте, что сегодня со мной все хорошо. Что происходило, я пока не могу сказать, отложим это до понедельника, - ответила Бузова взволнованным фанатам.

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ИСТОЧНИК KP.RU