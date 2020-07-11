Катер, чистящий Смоленку, сломал гранитную тумбу на набережной Макарова

11 Июль 2020 2020-07-11T10:03:07+03:00

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Благое дело по очистке русла реки Смоленки внезапно вызвало протесты со стороны жителей Васильевского острова. Дело в том, что катер городского предприятия «Экострой» начали швартовать на набережной Макарова, а канат накидывать на гранитные тумбы. И одну из них уже сломали.

- Кто контролирует работу по очистке Смоленки? Швартуются на Макарова, используя тумбу ограждения как кнехт. Тумбу сдвинули, - пишут петербуржцы в паблике «Живем на Васильевском».

Кроме этого местные жители утверждают, что при проведении самой очистки русла Смоленки, рабочие не используют нефтеуловители и все загрязнения уходят масляной пленкой прямо в Финский залив.

Получить комментарий по причине выходных пока не удалось.

Напомним, что ранее горожане неоднократно жаловались на радужные пятна на Смоленке. В Росприроднадзоре объяснили, что из-за чистки русла реки поднимаются донные отложения, в которых может содержаться грязь с остатками нефтепродуктов. Работы по расчистке идут с весны нынешнего года.

Петербуржцы беспокоятся за сохранность города. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

ИСТОЧНИК KP.RU