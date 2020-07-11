2020-07-11T17:20:21+03:00
Общество

Петербургские спасатели 18 раз выезжали на вызовы из-за упавших деревьев и конструкций

Из-за сильного ветра в городе уже закрылись парки, скверы и сады
Петр КИБЕР
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Спасатели 13 раз выезжали убирать поваленные деревья. Фото: vk.com/spb_todayСпасатели 13 раз выезжали убирать поваленные деревья. Фото: vk.com/spb_today
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Петербургские спасатели помогают коммунальным службам ликвидировать последствия непогоды. Из-за сильного ветра в разных районах города падают деревья, а также дорожные знаки и прочие конструкции.

- Прогноз по усилению ветра оправдывается. Пожарно-спасательными частями осуществлено 18 выездов: 13 - падение деревьев, еще пять - угроза падения элементов кровли и слабо закрепленных конструкций. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Впрочем, пока больших разрушений по городу не замечено. В соцсетях петербуржцы сообщают о падении дерева на провода железнодорожной ветки в районе станции Шувалово. А на Колтушском шоссе рухнувший тополь перегородил проезд по трассе.

Отметим, что Комитет по благоустройству решил от греха подальше закрыть все подведомственные скверы, парки и сады, а на дамбе из-за ветра и нагонной волны частично закроют створки. Но на проходку судов это никак не повлияет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Петербургские спасатели 18 раз выезжали на вызовы из-за упавших деревьев и конструкций
Дамбу частично закроют из-за сильного ветра и нагонной волны
Петербургские парки, сады и скверы закрыли из-за непогоды
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