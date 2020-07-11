2020-07-11T17:49:54+03:00
Спорт

«Зенит» объявил состав на гостевой матч с «Ахматом»

Игра состоится 11 июля в Грозном и начнется в 18:30 по петербургскому времени
Петр КИБЕР
Поделиться:
Все основные игроки "Зенита" не полетели на матч в Грозный.Все основные игроки "Зенита" не полетели на матч в Грозный.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Вечером в субботу, 11 июля, на поле стадиона в столице Чечни выйдут местный «Грозный» и петербургский «Зенит». А пока, за час до игры, сине-бело-голубые обнародовали свой стартовый состав. Он оказался еще более эксперементальным, чем в матче с «Сочи».

- «Зенит» появится на поле в следующем составе: Андрей Лунев, Вячеслав Караваев, Данила Прохин, Йордан Осорио, Дуглас Сантос, Леон Мусаев, Магомед Оздоев (капитан команды), Далер Кузяев, Александр Ерохин, Себастьян Дриусси, Эмилиано Ригони, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Таким образом, с первых минут у гостей не появятся ключевые игроки: Малком, Дзюба, Ракицкий, Азмун и капитан команды Бранислав Иванович.

Интересно, что их, кроме Малкома, не оказалось даже в запасе. Вероятно, звезды «Зенита» вообще не полетели в Грозный.

Что касается запасных, то на лавке останутся: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Игорь Смольников, Эмануэль Маммана, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Малком и Даниил Шамкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Золотой дубль: «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу 2020, обыграв на выезде «Краснодар» 2:4

Петербургский клуб «Зенит» стал чемпионом России по футболу 2020 за четыре тура до конца турнира (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Коломягах водитель джипа задавил утку и оставил сиротами трех утят
Пикап протаранил легковушку на проспекте Просвещения
«Зенит» объявил состав на гостевой матч с «Ахматом»
Петербургские спасатели 18 раз выезжали на вызовы из-за упавших деревьев и конструкций
Дамбу частично закроют из-за сильного ветра и нагонной волны
Петербургские парки, сады и скверы закрыли из-за непогоды
Будут ли открывать рейсы в Турцию и Европу из Петербурга в 2020 году: Пулково ответил на решение Росавиации
Почти 40 человек задержали после полицейского рейда на Рубинштейна и Думской
Тонувшего в канале Грибоедова мужчину спасли росгвардейцы
Каршеринг припарковался в яме за забором на Пионерской улице
Следователи назвали итоговые причины гибели группы Дятлова на Урале в 1959 году
Тысячи многодетных семей остались без права на бесплатную парковку
Из-за обрыва проводов под мостом застряла электричка на Пупышево
142 человека прилетели в Пулково вывозным рейсом из Таджикистана
Больше 18,5 тысяч человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Катер, чистящий Смоленку, сломал гранитную тумбу на набережной Макарова
Санитарные вертолеты спасли троих человек в Ленобласти
На Невском проспекте иномарка сбила пешехода
Законы Санкт-Петербурга приведут в соответствие с поправками в Конституцию
Ольга Бузова рассказала о своем похищении неизвестными посреди ночи
Двое грабителей вломились в квартиру петербуржца ради фургончика Барби
Детский омбудсмен обеспокоена числом падений малышей из окон в Санкт-Петербурге
Беглов признал рост заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге
30 дежурных бригад будут спасать Санкт-Петербург от затоплений в субботу 11 июля
Пулково сообщил о готовности возобновить международные рейсы