«Зенит» объявил состав на гостевой матч с «Ахматом»

11 Июль 2020 2020-07-11T17:49:54+03:00

Все основные игроки "Зенита" не полетели на матч в Грозный. Фото: Артем КИЛЬКИН

Игра состоится 11 июля в Грозном и начнется в 18:30 по петербургскому времени

Изменить размер текста: A A

Вечером в субботу, 11 июля, на поле стадиона в столице Чечни выйдут местный «Грозный» и петербургский «Зенит». А пока, за час до игры, сине-бело-голубые обнародовали свой стартовый состав. Он оказался еще более эксперементальным, чем в матче с «Сочи».

- «Зенит» появится на поле в следующем составе: Андрей Лунев, Вячеслав Караваев, Данила Прохин, Йордан Осорио, Дуглас Сантос, Леон Мусаев, Магомед Оздоев (капитан команды), Далер Кузяев, Александр Ерохин, Себастьян Дриусси, Эмилиано Ригони, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Таким образом, с первых минут у гостей не появятся ключевые игроки: Малком, Дзюба, Ракицкий, Азмун и капитан команды Бранислав Иванович.

Интересно, что их, кроме Малкома, не оказалось даже в запасе. Вероятно, звезды «Зенита» вообще не полетели в Грозный.

Что касается запасных, то на лавке останутся: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Игорь Смольников, Эмануэль Маммана, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Малком и Даниил Шамкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Золотой дубль: «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу 2020, обыграв на выезде «Краснодар» 2:4

Петербургский клуб «Зенит» стал чемпионом России по футболу 2020 за четыре тура до конца турнира (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU