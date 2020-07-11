2020-07-11T20:29:41+03:00
Авто

На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют два съезда

В течение суток здесь будут укладывать асфальт
Петр КИБЕР
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На развязке в Парашютной улицей перекроют два съезда. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".На развязке в Парашютной улицей перекроют два съезда. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".
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Сразу два съезда на развязке КАД с Парашютной улицей будут полностью перекрыты. Сюда на укладку верхнего слоя асфальта выходят дорожные рабочие. По технологии, им понадобятся сутки. На это время проехать по ремонтируемым участкам будет нельзя.

- В период с 08:00 12 июля до 08:00 13 июля будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД на Парашютную улицу и съезд с Парашютной улицы на внешнее кольцо КАД, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Работы проходят в рамках реконструкции северного участка КАД, после которой вместо четырех полос (по две в каждую сторону) здесь появятся шесть. Это увеличит пропускную способность трассы, однако автомобилистам придется потерпеть неудобства.

Работы по планам должны закончить к началу 2021 года.

А пока водителей призывают следить за изменениями в движении и выбирать маршрут поездки заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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