«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом»

11 Июль 2020 2020-07-11T20:41:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Петербургский «Зенит» не смог в гостях переиграть грозненский «Ахмат». Гости, приехавшие в эксперементальном составе, вышли на поле без нескольких ключевых игроков: Малком остался в запасе, а Дзюба, Азмун и Иванович даже не полетели в столицу Чечни. Свой шанс получили резервисты, но из сил для победы не хватило.

- Все! 1:1 в тяжелейшем матче в Грозном, - сообщает в клубном Твиттере пресс-служба «Зенита».

Надо сказать, что сине-бело-голубые, прилетевшие в Грозный в статусе чемпиона и с уже полученным Кубком Премьер-Лиги, начали проигрывать с первых минут матча. Быстрый гол на шестой минуте дальним ударом забил Иванов.

После этого зенитовцы пошли вперед, но отыграться смогли только на 22-й минуте. С подачи Сантоса забил Дриусси.

После этого пошла игра на встречных курсах с борьбой и через 12 минут Ригони получил вторую желтую карточку.

В меньшинстве стало еще тяжелее, хоть «Зенит» и владел мячом. И даже вышедший на замену Малком не помог выиграть. А в концовке травму получил Андрей Лунев. В рамку встал Михаил Кержаков.

ИСТОЧНИК KP.RU