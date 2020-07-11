МЧС предупреждает об усилении ветра в воскресенье, 12 июля

11 Июль 2020 2020-07-11T20:56:43+03:00

МЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге и области. Фото: vk.com/spb_today

Также Санкт-Петербурге и Ленинградской области пройдут кратковременные дожди

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Новое испытание непогодой ждет жителей Петербурга и Ленобласти в воскресенье. О том, что 12 июля будет дуть сильный ветер, который может натворить бед, предупреждают региональные управления МЧС.

- 12 июля в Санкт-Петербурге ожидается усиление порывов ветра до 18 метров в секунду, - сообщает пресс-служба петербургского управления ведомства.

Областные спасатели, ссылаясь на синоптиков, также сигнализируют о ветре скоростью 6-11, при порывах 15-18 метров в секунду.

Картину в городе и области дополнит дождь. Кратковременные осадки пройдут по всей территории соседних регионов.

Спасатели традиционно советуют в непогоду не выходить на улицу, закрыть окна и двери, убрать вещи с балконов и дворов частных домов.

Строго не рекомендуется выходить на лодках, катерах и прочих плавсредствах на водоемы, а автомобилистам советуют снизить скорость, держать интервал и дистанцию. Машину лучше убрать в гараж или, при его отсутствии, поставить на открытое место.

ИСТОЧНИК KP.RU