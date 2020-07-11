2020-07-11T20:56:43+03:00
Общество

МЧС предупреждает об усилении ветра в воскресенье, 12 июля

Также Санкт-Петербурге и Ленинградской области пройдут кратковременные дожди
Петр КИБЕР
Поделиться:
МЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге и области. Фото: vk.com/spb_todayМЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге и области. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Новое испытание непогодой ждет жителей Петербурга и Ленобласти в воскресенье. О том, что 12 июля будет дуть сильный ветер, который может натворить бед, предупреждают региональные управления МЧС.

- 12 июля в Санкт-Петербурге ожидается усиление порывов ветра до 18 метров в секунду, - сообщает пресс-служба петербургского управления ведомства.

Областные спасатели, ссылаясь на синоптиков, также сигнализируют о ветре скоростью 6-11, при порывах 15-18 метров в секунду.

Картину в городе и области дополнит дождь. Кратковременные осадки пройдут по всей территории соседних регионов.

Спасатели традиционно советуют в непогоду не выходить на улицу, закрыть окна и двери, убрать вещи с балконов и дворов частных домов.

Строго не рекомендуется выходить на лодках, катерах и прочих плавсредствах на водоемы, а автомобилистам советуют снизить скорость, держать интервал и дистанцию. Машину лучше убрать в гараж или, при его отсутствии, поставить на открытое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Николаевскую больницу в Петергофе подготовят к приему пациентов с коронавирусом
МЧС предупреждает об усилении ветра в воскресенье, 12 июля
«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом»
На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют два съезда
В Коломягах водитель джипа задавил утку и оставил сиротами трех утят
Пикап протаранил легковушку на проспекте Просвещения
«Зенит» объявил состав на гостевой матч с «Ахматом»
Петербургские спасатели 18 раз выезжали на вызовы из-за упавших деревьев и конструкций
Дамбу частично закроют из-за сильного ветра и нагонной волны
Петербургские парки, сады и скверы закрыли из-за непогоды
Будут ли открывать рейсы в Турцию и Европу из Петербурга в 2020 году: Пулково ответил на решение Росавиации
Почти 40 человек задержали после полицейского рейда на Рубинштейна и Думской
Тонувшего в канале Грибоедова мужчину спасли росгвардейцы
Каршеринг припарковался в яме за забором на Пионерской улице
Следователи назвали итоговые причины гибели группы Дятлова на Урале в 1959 году
Тысячи многодетных семей остались без права на бесплатную парковку
Из-за обрыва проводов под мостом застряла электричка на Пупышево
142 человека прилетели в Пулково вывозным рейсом из Таджикистана
Больше 18,5 тысяч человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Катер, чистящий Смоленку, сломал гранитную тумбу на набережной Макарова
Санитарные вертолеты спасли троих человек в Ленобласти
На Невском проспекте иномарка сбила пешехода
Законы Санкт-Петербурга приведут в соответствие с поправками в Конституцию
Ольга Бузова рассказала о своем похищении неизвестными посреди ночи
Двое грабителей вломились в квартиру петербуржца ради фургончика Барби
Детский омбудсмен обеспокоена числом падений малышей из окон в Санкт-Петербурге
Беглов признал рост заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге
30 дежурных бригад будут спасать Санкт-Петербург от затоплений в субботу 11 июля
Пулково сообщил о готовности возобновить международные рейсы