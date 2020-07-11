Николаевскую больницу в Петергофе подготовят к приему пациентов с коронавирусом

11 Июль 2020 2020-07-11T21:36:33+03:00

Здесь появятся около 300 коек для инфекционных больных

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Николаевскую больницу в Петергофе перепрофилируют под работу с коронавирусными пациентами. Здесь вскоре появятся около 300 коек, рассчитанных на прием больных с признаками заражения COVID-19. Об этом во время объезда Петродворцового района заявил губернатор Санкт-Петербурга.

- Эпидемия ковида нам преподала хороший урок. Мы должны строить новые стационары, в том числе и поликлиники, чтобы их можно было трансформировать в случае необходимости, - отметил Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

По мнению главы Северной столицы, в начале эпидемии город был вынужден экстренно разворачивать временные госпитали. Опыт показа, что дешевле и быстрее подготовить к таким ситуациям стационары заранее.

Ранее уже был заложен новый корпус Госпиталя для ветеранов войн, ставшего одним из основных стационаров по борьбе с COVID-19.

В самой Николаевской больнице уже работает вирусологический центр, где проводят тесты на коронавирусную инфекцию.

Напомним, что ранее губернатор Петербурга заявлял об идущей подготовке ко второй волне коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU