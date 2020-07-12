Отец 18-летней блогерши Насти Тропицель рассказал о версиях ее гибели на Бали

Отец Насти Тропицель высказался на похоронах Фото: Роман ЛЯЛИН

В Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище похоронили погибшую на Бали 18-летнюю блогершу Настю Тропицель. Девушка, напомним, имела большое число поклонников. На ее блог были подписаны больше миллиона человек. В последнее время она жила на Бали. Девушка погибла в аварии, разбившись на мотоцикле.

Во время траурной церемонии отец блогерши Андрей признался, что ведет свое расследование причин гибели. По его словам, пока рано ставить точку.

- Утром она была очень довольной. А дальше получилась фатальная авария. Мы еще будем разбираться. Тут масса версий. Но это позже, - пояснил отец Анастасии.

На похоронах глава семейства также добавил, что у Насти все было хорошо до тех пор, пока она не связалась "с новой компанией, которая старше нее в два-три раза". По словам отца блогерши, "это и сгубило" его дочь.

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