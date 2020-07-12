В Санкт-Петербурге возбудили дело после ограбления банка со стрельбой на 3,5 миллиона рублей
В Санкт-Петербурге полицейские разбираются в ограблении банка на проспекте Ветеранов. Накануне в отделение ворвался неизвестный мужчина в медицинской маске с пистолетом. Налетчик несколько раз выстрелил и потребовал отдать ему деньги.
- По уточненной информации, неизвестный, угрожая, похитил 3,5 миллиона рублей и с места происшествия скрылся. В результате стрельбы пострадавших нет, - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сейчас полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Преступника разыскивают сотрудники уголовного розыска.
Известно, что с места происшествия полицейские изъяли улики и вещественные доказательства.
ИСТОЧНИК KP.RU