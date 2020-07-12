В Санкт-Петербурге возбудили дело после ограбления банка со стрельбой на 3,5 миллиона рублей

12 Июль 2020 2020-07-12T13:31:17+03:00

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В Санкт-Петербурге полицейские разбираются в ограблении банка на проспекте Ветеранов. Накануне в отделение ворвался неизвестный мужчина в медицинской маске с пистолетом. Налетчик несколько раз выстрелил и потребовал отдать ему деньги.

- По уточненной информации, неизвестный, угрожая, похитил 3,5 миллиона рублей и с места происшествия скрылся. В результате стрельбы пострадавших нет, - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Преступника разыскивают сотрудники уголовного розыска.

Известно, что с места происшествия полицейские изъяли улики и вещественные доказательства.

ИСТОЧНИК KP.RU