Появилось видео спасения мужчины, подорвавшегося на снаряде в лесу Ленинградской области
МЧС Ленинградской области рассказало о спасательной операции мужчины, который подорвался на снаряде во время прогулки по лесу в Мшинском сельском поселении. Инцидент произошел около часа дня в воскресенье, 12 июля 2020 года. Спасатели получили экстренный вызов. Однако трудность заключалась в том, что точное местонахождение пострадавшего не было известно.
- На поиски мужчины в лесу были направлены спасатели ПСО города Тосно, районные полицейские, администрация Мшинского СП, лесничий Лужского лесничества, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и спасатели добровольных спасотрядов "Экстремум" и "Отклик", - рассказали в МЧС.
Поисковые работы шли целый день. Мужчину нашли в глубине леса.
Госпитализировать его нужно было срочно, поэтому на ближайшую опушку леса приземлился вертолет санавиации, который в 20:00 доставил мужчину по воздуху в НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.
Обследование места взрыва в лесу продолжается.
Санавиация госпитализировала на вертолете мужчину, подорвавшегося на снаряде в лесу Ленобласти.Видео: МЧС Ленобласти
ИСТОЧНИК KP.RU