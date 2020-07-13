2020-07-13T07:54:43+03:00
Происшествия

Появилось видео спасения мужчины, подорвавшегося на снаряде в лесу Ленинградской области

Для госпитализации пострадавшего понадобилась санавиация [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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МЧС на вертолете госпитализировали мужчину, подорвавшегося на снаряде в лесу Ленобласти / Фото: МЧС ЛенобластиМЧС на вертолете госпитализировали мужчину, подорвавшегося на снаряде в лесу Ленобласти / Фото: МЧС Ленобласти
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МЧС Ленинградской области рассказало о спасательной операции мужчины, который подорвался на снаряде во время прогулки по лесу в Мшинском сельском поселении. Инцидент произошел около часа дня в воскресенье, 12 июля 2020 года. Спасатели получили экстренный вызов. Однако трудность заключалась в том, что точное местонахождение пострадавшего не было известно.

- На поиски мужчины в лесу были направлены спасатели ПСО города Тосно, районные полицейские, администрация Мшинского СП, лесничий Лужского лесничества, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и спасатели добровольных спасотрядов "Экстремум" и "Отклик", - рассказали в МЧС.

Поисковые работы шли целый день. Мужчину нашли в глубине леса.

Госпитализировать его нужно было срочно, поэтому на ближайшую опушку леса приземлился вертолет санавиации, который в 20:00 доставил мужчину по воздуху в НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

Обследование места взрыва в лесу продолжается.

Санавиация госпитализировала на вертолете мужчину, подорвавшегося на снаряде в лесу Ленобласти.Видео: МЧС Ленобласти

ИСТОЧНИК KP.RU

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