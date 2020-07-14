Первая репетиция морского парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы
Первая репетиция ко Дню ВМФ прошла в ночь на 14 июля в акватории Невы. По водной глади реки еще спящего города скользили боевые корабли, а матросы отрабатывали парадный строй на палубах. Ради этого даже продлили разводку мостов.
- В ночь с 13 на 14 июля разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов будет продлена до 06.00 утра, - сообщала пресс-служба «Мостотреста».
График разводки:
- Литейный мост - с 01.40 до 06.00;
- Троицкий мост – с 01.20 до 06.00;
- Дворцовый мост – с 01.10 до 02.50 и с 03.10 до 06.00;
- Благовещенский – с 01.25 до 02.45 и с 03.10 до 06.00.
Точно такой же график разводки будет действовать и с 16 на 17 июля, когда пройдет вторая ночная репетиция парада.
Затем, 19 числа состоится уже дневная, а 23 июля и генеральная репетиции. Ради них ограничат движение в центре Петербурга и, с 11:00 до 12:15, разведут мосты.
Сам парад традиционно пройдет в третье воскресенье июля - 26 числа. Для участия в нем уже пришли военные корабли из других городов России.
ИСТОЧНИК KP.RU