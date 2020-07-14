Первая репетиция морского парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы

14 Июль 2020 2020-07-14T10:18:49+03:00

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Первая репетиция ко Дню ВМФ прошла в ночь на 14 июля в акватории Невы. По водной глади реки еще спящего города скользили боевые корабли, а матросы отрабатывали парадный строй на палубах. Ради этого даже продлили разводку мостов.

- В ночь с 13 на 14 июля разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов будет продлена до 06.00 утра, - сообщала пресс-служба «Мостотреста».

График разводки:

- Литейный мост - с 01.40 до 06.00;

- Троицкий мост – с 01.20 до 06.00;

- Дворцовый мост – с 01.10 до 02.50 и с 03.10 до 06.00;

- Благовещенский – с 01.25 до 02.45 и с 03.10 до 06.00.

Точно такой же график разводки будет действовать и с 16 на 17 июля, когда пройдет вторая ночная репетиция парада.

Затем, 19 числа состоится уже дневная, а 23 июля и генеральная репетиции. Ради них ограничат движение в центре Петербурга и, с 11:00 до 12:15, разведут мосты.

Сам парад традиционно пройдет в третье воскресенье июля - 26 числа. Для участия в нем уже пришли военные корабли из других городов России.

ИСТОЧНИК KP.RU