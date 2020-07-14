Названы дома, которые первыми снесут по программе реновации в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге вскоре стартует очередной этап программы реновации. Как стало известно во вторник, 14 июля 2020 года, намечается, что в текущем месяце снесут первые «хрущевки». Дома уже расселены и подготовлены для демонтажа.
- Уже полностью расселен дома 37 по 2-й Комсомольской улице. Также запланирован снос соседнего здания, дома номер 39, - пишет «Мойка78».
Дом номер 37 снесут первым в двадцатых числах июля.
Со вторым домом реализаторам программы пришлось повозиться. Долгое время последний жилец отказывался съезжать. Его условием к застройщику было – миллион рублей за один квадратный метр его квартиры. Так как его «трешка» была 42 метра, реновация дома затянулась на семь лет.
По поводу реновации «хрущевок» еще в 2017 году резко выразился депутат Виталий Милонов. Он попросил правительство Петербурга ускорить программу их сноса, чтобы на месте появились новые дома.
ИСТОЧНИК KP.RU