2020-07-14T15:32:55+03:00
Общество

Названы дома, которые первыми снесут по программе реновации в Санкт-Петербурге

Под разбор попадут уже не жилые «хрущевки»
Лилия КОЗЛОВА
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Программа реновации в Петербурге стартует с 2-й Комсомольской улицыПрограмма реновации в Петербурге стартует с 2-й Комсомольской улицыФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге вскоре стартует очередной этап программы реновации. Как стало известно во вторник, 14 июля 2020 года, намечается, что в текущем месяце снесут первые «хрущевки». Дома уже расселены и подготовлены для демонтажа.

- Уже полностью расселен дома 37 по 2-й Комсомольской улице. Также запланирован снос соседнего здания, дома номер 39, - пишет «Мойка78».

Дом номер 37 снесут первым в двадцатых числах июля.

Со вторым домом реализаторам программы пришлось повозиться. Долгое время последний жилец отказывался съезжать. Его условием к застройщику было – миллион рублей за один квадратный метр его квартиры. Так как его «трешка» была 42 метра, реновация дома затянулась на семь лет.

По поводу реновации «хрущевок» еще в 2017 году резко выразился депутат Виталий Милонов. Он попросил правительство Петербурга ускорить программу их сноса, чтобы на месте появились новые дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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