«Полтава» примет участие в параде ко Дню ВМФ
Копия линейного корабля «Полтава», построенная на петербургской верфи, в третий раз примет участие в морском параде ко Дню ВМФ. 26 июля судно займет место в акватории Невы напротив Зимнего дворца и будет как бы принимать парад у своих потомков - боевых кораблей военно-морского флота. А перед участием в параде на «Полтаве» провели кренование.
- Для того, чтобы рассчитать параметры остойчивостии судна, всех пришедших на корабль взвешивают, чтобы точно знать величину загрузки, а потом участники кренования все дружно переходят с борта на борт. Специальный прибор – инклинограф – в это время записывает результаты, - сообщает верфь исторического судостроения «Полтава» на странице ВКонтакте.
Напомним, что в мае верфь отметила двухлетие спуска корабля на воду. Уже в 2018-м «Полтава» приняла участие в Главном параде по случаю дня ВМФ России. Традиция продолжилась и в 2019 году. Не прервется она теперь.
Отметим, что историческая копия не на ходу и в акваторию Невы ее дотянут буксиром.
ИСТОЧНИК KP.RU