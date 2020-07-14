2020-07-14T16:59:59+03:00
Общество

«Полтава» примет участие в параде ко Дню ВМФ

Сейчас на копии исторического корабля наводят последний лоск
Петр КИБЕР
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Полтава примет участие в Дне ВМФ.Полтава примет участие в Дне ВМФ.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Копия линейного корабля «Полтава», построенная на петербургской верфи, в третий раз примет участие в морском параде ко Дню ВМФ. 26 июля судно займет место в акватории Невы напротив Зимнего дворца и будет как бы принимать парад у своих потомков - боевых кораблей военно-морского флота. А перед участием в параде на «Полтаве» провели кренование.

- Для того, чтобы рассчитать параметры остойчивостии судна, всех пришедших на корабль взвешивают, чтобы точно знать величину загрузки, а потом участники кренования все дружно переходят с борта на борт. Специальный прибор – инклинограф – в это время записывает результаты, - сообщает верфь исторического судостроения «Полтава» на странице ВКонтакте.

Напомним, что в мае верфь отметила двухлетие спуска корабля на воду. Уже в 2018-м «Полтава» приняла участие в Главном параде по случаю дня ВМФ России. Традиция продолжилась и в 2019 году. Не прервется она теперь.

Отметим, что историческая копия не на ходу и в акваторию Невы ее дотянут буксиром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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