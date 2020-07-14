Петербургский космонавт показал восход Венеры с борта МКС

14 Июль 2020 2020-07-14T19:22:30+03:00

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Редкий человек может увидеть восход Венеры также, как это выглядит с борта Международной космической станции. Но, благодаря интернету, теперь фото доступны всем пользователям соцсетей. Снимки с МКС в своем Твиттере 14 июля опубликовал петербургский космонавт Иван Вагнер.

- Как вы думаете, что за яркий объект на небе следует за Солнцем, по своей светимости значительно превосходящий все окружающие звезды? Его видно на закате или перед рассветом. Правильно – это Венера, - написал под фотографией сам Иван.

В этот раз восход планеты был снят сквозь серебристые облака, что добавило красок зрелищу. Отметим, что бортинжерен МКС не только исполняет свои прямые обязанности, но регулярно публикует в соцсетях фото и видео из космоса.

Напомним, что на станцию Иван Вагнер отправился 9 апреля. На орбите Земли он пробудет 196 суток.

Петербургский космонавт Иван Вагнер показал восход Венеры

ИСТОЧНИК KP.RU