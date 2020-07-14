2020-07-14T19:39:42+03:00
Происшествия

Предполагаемый убийца, выкинувший труп неприятеля в мусорный контейнер, задержан в Санкт-Петербурге

Тело убитого нашли на мусороперегрузочной станции
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Задержан предполагаемый убийца петербуржца, труп которого нашли на мусороперегрузочной станции.Задержан предполагаемый убийца петербуржца, труп которого нашли на мусороперегрузочной станции.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Следователи совместно с сотрудниками МВД поймали предполагаемого убийцу 56-летнего мужчины, труп которого обнаружили на мусороперегрузочной станции в Санкт-Петербурге. Напомним, тело, аккуратно завернутое в простыню, выпало из контейнера мусоровоза. Как считает следствие, все произошло в ночь на 13 июля в ходе буйного застолья с кучей спиртного.

- 53-летний подозреваемый выпивал с потерпевшим и в ходе ссоры нанес последнему множественными удары неустановленным предметом в область туловища и головы. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

По мнению следователей, после убийства злоумышленник задумал скрыть следы преступления. Для этого он позвал своего знакомого. Вдвоем они перекинули тело убитого мужчины в мусорный контейнер рядом с улицей Автобусной, где и произошла трагедия.

Добавим, что подозреваемому может грозить до 15 лет тюрьмы. Сейчас следователи решают вопрос о предъявлении ему обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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