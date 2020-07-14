2020-07-14T21:10:19+03:00
Происшествия

Дебоширка, из-за которой в Карелии вынужденно сел самолет, получила уголовное дело

Пассажирка, закурившая в туалете, не следила за своей лексикой и обматерила полицейских
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пассажирка, закурившая в туалете самолета "Мурманск - Москва", получила уголовное дело.Пассажирка, закурившая в туалете самолета "Мурманск - Москва", получила уголовное дело.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Следователи завели уголовное дело на дебоширку, из-за которой в Петрозаводске вынужденно сел самолет «МурманскМосква». Напомним, пьяная дама курила в туалете воздушного судна. Ей сделали замечание, но она закатила истерику и скандал. Экипаж самолета от греха подальше высадил женщину в Карелии, где ее встретили сотрудники полиции.

С представителями власти у дебоширки диалог не завязался. Ее не устраивало все – задержание, досмотр вещей, привлечение к административной ответственности по двум статьям. При этом женщина вывалила на полицейских тонну отборного мата, что и повлекло за собой уголовное дело.

- Своими действиями 35-летняя обвиняемая нарушила нормальную деятельность представителей власти. В настоящее время проводятся следственные действия, которые установят все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему, - сообщили в пресс-службе СЗСУ на транспорте СК РФ.

Теперь дебоширке грозит штраф до 40 тысяч рублей либо обязательные или исправительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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