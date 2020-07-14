Беременная петербурженка устроила истерику из-за того, что ее не пустили в метро

14 Июль 2020 2020-07-14T23:55:03+03:00

Дама раскидывала по вестибюлю мишуру из огромного мешка и просила сотрудников подземки не трогать ее [фото, видео]

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Сотрудники метро отказались пропустить на станцию «Девяткино» беременную петербурженку, которая несла с собой огромные мешки. В ответ женщина закатила истерику, раскидывая по вестибюлю блестящую мишуру и крича на охранников подземки. Видео «красочного перформанса» появилось в соцсетях.

- Вот, хочешь шоу?! Хотел шоу?! Пожалуйста! Запомни меня навсегда, я Сашенька Верная! До свидания, не трогай меня! Ад! Просто ад какой-то! – выпалила женщина, а после все-таки забежала в вагон поезда.

«Комсомолке» удалось связаться с мужем женщины. Оказывается, она работает детским аниматором и перевозила с собой необходимый реквизит, занимающий немало места.

По словам мужа беременной женщины, ее всегда переполняет энергия. Фото: СОЦСЕТИ

- Жена беременна, на нервах. Пришлось ехать на метро, так как я был далеко. А там мужчины, как обычно, выпендриваются и включают синдром вахтера. Ее вообще не пускали, посчитав, что слишком большой мешок. Она у меня энерджайзер! Итог на видео, - рассказывает муж Александр.

Добавим, что ранее сотрудники метро довели до слез мальчика, который хотел перевезти в подземке свой велосипед.

Беременная петербурженка устроила истеричное шоу после того, как ее не пустили на станцию метро.Видео: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU