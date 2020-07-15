2020-07-15T10:40:55+03:00
Происшествия

Попытка суицида стала причиной пожара на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге

По предварительной версии, женщина сама могла устроить хлопок бытового газа
Лилия КОЗЛОВА
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Взрыв газа могла устроить сама жительница квартиры в ПетербургеВзрыв газа могла устроить сама жительница квартиры в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Названа предварительная версия возникновения хлопка газа, который повлек за собой мощный пожар в жилом доме на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге утром 15 июля 2020 года. По данным МЧС Северной столицы, причиной могла стать попытка суицида.

- Взрыв газа могла устроить сама жительница квартиры, - рассказали в МЧС "КП-Петербург".

Известно, что взрыв прогремел в Московском районе в 7:54 часов утра. ЧП произошло в доме номер 108 по Краснопутиловской улице. Огонь охватил всю трехкомнатную квартиру на первом этаже пятиэтажке, 80 квадратных метров. Языки пламени вырывались из огня.

С вышележащих этажей спасатели эвакуировали более 20 человек. Из горящей квартиры достали женщину. Около 70 процентов ее тела было в ожогах. Сейчас она находится в НИИ СМП им. Джанелидзе.

Проверкой пожара занялся следственный комитет. Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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