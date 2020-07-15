Историк Понасенков, которого доцент Соколов обвинил в травле, приведшей к убийству, ответил на обвинения

15 Июль 2020 2020-07-15T18:52:51+03:00

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Историк Евгений Понасенков, которого на прошедшем 15 июля заседании экс-доцент СПбГУ Олег Соколов обвинил в травле, ответил на обвинения. Он заявил, что попытка Соколова спихнуть на него вину за убийство и расчленение молодой аспирантки Анастасии Ещенко, смешна и нелепа.

- Он сначала обвинял ее, но теперь, поскольку это, видимо, не проходит и они нашли еще одного человека. Но дело в том, что факты вещь упрямая и никакой травли я устроить не мог, потому что у меня нет такого ресурса. Он цепляется за соломинку в моем лице, но эта соломинка выскользнет и он утонет окончательно и с позором, - приводит слова Понасенкова ФАН.

Понасенков уверен что Соколов намерен избежать наказания за зверское убийство поэтому пытается переложить ответственность за преступление на других людей.

Напомним, что на последнем заседании Олег Соколов назвал двухгодичную травлю со стороны Понасенкова основной причиной, которая привела к стрессу и, как следствие, трагедии с Ещенко.

ИСТОЧНИК KP.RU