Мне угрожали, что мой труп будет лежать в Неве: Историк Соколов в суде рассказал, что его толкнуло на убийство

В Санкт-Петербурге продолжается суд по делу 64-летнего экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко. Сегодня, 15 июля, на заседании выступили коллеги историка, которые вспомнили, каким был преподавателем Соколов. Сам же доцент вновь на повышенных тонах вспомнил исторических оппонентов и рассказал свою версию причин убийства.

- Мы с Олегом Валерьевичем работали на одной кафедре, - рассказал профессор кафедры истории нового и новейшего времени Института истории СПбГУ Анатолий Смолин. - Знакомы с ним с 2013 года. Он изучал историю Франции времен Наполеона. У нас было обычное общение, обычные рабочие отношения. Как преподаватель он пользовался интересом со стороны студентов. Он читал публичные лекции, это тоже говорит о его профессионализме и интересе к нему как к лектору. Да, он был импульсивным. Но как неравнодушный к теме человек. Это выражалось в обсуждении вопросов.

Профессор рассказал о Соколове и АнастасииФото: Артем КИЛЬКИН

По словам профессора, в университете у Соколова не было конфликтов.

- Я был научным редактором монографии, в которой участвовал Олег Валерьевич, - пояснил преподаватель СПбГУ. - И все те замечания, которые у меня возникали к нему, он всегда к ним относился положительно. Мы в дискуссии решали все вопросы. Я слышал его выступления, он всегда разговаривал с оппонентами весьма уважительно. Про его личную жизнь мне ничего неизвестно. У него был конфликт со студентом Тышкевич, но он балбес полный. Даже говорить не хочется. И студенты, которые вымаливают отметки, хотя им место не в университете, а неизвестно где. О других личных конфликтах я не знаю.

По поводу отношений Анастасии и Соколова профессор даже не догадывался.

- С Анастасией Ещенко знаком с 2016 года, когда она поступила к нам в магистратуру, - пояснил Смолин. - Я читал курсы для магистрантов. Она производила хорошее впечатление, была трудолюбивая, выполняла все задания. Никаких претензий не было. В 18-ом году она поступила в аспирантуру и меня назначили ее научным руководителем. В то время Олег Валерьевич по формальным причинам не мог руководить аспирантами, поэтому он попросил меня взять руководство над Анастасией. Какие отношения были у Соколова и Ещенко - я не знал. Ранее Анастасия была магистранткой Соколова.

Адвокат семьи Анастасии ЕщенкоФото: Артем КИЛЬКИН

Профессор отзывался об Анастасии только положительно. По его словам, девушка всегда все делала добросовестно и в срок. При этом о своих отношениях она упомянул лишь раз.

- Она говорила, что на долгое время не может поехать в командировку, потому что у нее есть друг, которого не может оставить, - пояснил профессор. - По характеру Анастасия была очень воспитанная, но вместе с тем со своим мнением, которое она всегда отстаивала. Такая дама с характером. У нас часто были дискуссии, но мы приходили к общему мнению, как и положено. Грубых выражений от нее никогда не слышал, как и от Соколова.

В университете Анастасию в последний раз видели 6 ноября.

- Это были последние вечерние пары, - пояснил преподаватель. - Я зашел на кафедру, там был Олег Валерьевич, он уже собирался уходить. Анастасию тоже видел 6 ноября, встретил ее в большом коридоре. У нас была договоренность, что мы должны встретиться по поводу статьи. Сначала договорились на 7 число, но она сказала, что поедет в Москву в этот день в архив. Она занималась историей Испанией во время войны с Наполеоном. Предоставила мне статью о том, как в современной стране относятся к этим событиям. И мы договорились о встрече 8 ноября. Но она не пришла.

Соколов обвиняется в убийстве аспиранткиФото: Артем КИЛЬКИН

О случившемся жестоком убийстве профессор узнал из новостей. Об этом он рассказал довольно буднично. Никаких эмоций, удивления или ужаса у него не было.

- В пятницу, 8 ноября, я пришел на кафедру, подождал, оставил работу Анастасии на кафедре и пошел по своим делам. До этого Анастасия никогда не опаздывала, это было на нее не похоже. Олега Валерьевича в этот день тоже не видел. Ни ему, ни ей, я не звонил. Потом о произошедшей трагедии, как и о их совместной жизни, я узнал из СМИ. Никаких внешних проявлений того, что они в отношениях, я не замечал, - рассказал профессор.

Профессор заявил, что Соколов отождествлял себя с БонапартомФото: Артем КИЛЬКИН

После этого прокурор попросила огласить показания профессора, которые он давал во время следствия.

- Соколов - человек с большим самомнением, - зачитала прокурор материалы допроса. - Он отождествлял себя с фигурой Бонапарта, был в роли генерала во время реконструкций. Был полностью захвачен историей, имел клуб единомышленников, которых просил, чтобы к нему обращались "Сир". Он очень легко возбуждался при спорах. Ещенко была твердой и самостоятельной. 6 ноября Соколов был расстроен, Ещенко была веселой.

После этого профессор уточнил свои слова из допроса.

- Историк как актер, он перевоплощается. Нет, в треуголке Олег Валерьевич не ходил по городу, это проявлялось в порывистых движениях. Соколов не заявлял: "Я - Бонапарт", - пояснил профессор показания, которые давал ранее. - Олег Валерьевич профессиональный историк, а его оппонент Понасенков - дилетант, я имел в виду это, когда говорил, что он пренебрежительно относился к чужому мнению.

Адвокат Александра Бакшеева напомнила о заявлении, которая писала против Соколова его прошлая возлюбленная. Девушка заявляла об избиенияхФото: Артем КИЛЬКИН

После этого Соколов выдал гневную тираду, вспомнив своего давнего оппонента Понасенкова.

- Я бы хотел, чтобы вы подчеркнули. Про Бонапарта - это отождествление как историка, а не то, что я ходил такой напыщенный. Пресса пытается изобразить меня сумасшедшим, - закричал Соколов. - Было сказано о зверском избиении моей бывшей. Это чудовищная клевета, которая распространялась моими врагами. Это часть психотравмирующего воздействия. Это преступная травля, которая стала причиной всех произошедших событий. Эти люди сознательно ломали нашу жизнь. Два года они добивались того, чтобы это произошло. Они взламывали почту Насти, расписывали парадную, угрожали, обещали, что мой труп будет лежать в Неве.

К слову, историк Понасенков не является свидетелем или фигурантом по уголовному делу об убийстве. Между историками был давний спор, который Соколов теперь часто вспоминает. Обвиняемый утверждает, что его якобы довела до убийства травля.

Споры в суде были жаркимиФото: Артем КИЛЬКИН

После этого выступила старший следователь Адмиралтейского района ГСУ СКР по Петербургу.

- Я провела обыски и осмотр места происшествия, - рассказала старший следователь Ксения Кузнецова. - Патроны были обнаружены в дальней комнате в глубине шкафа. Они лежали в коробках, завернутых в пакет. Всего было 10 коробок по 50 патронов. Одна из них вскрыта. Я пересчитала количество патронов, там не хватало 12 штук. Все остальные коробки были закрыты. Я их не вскрывала.

К слову, Соколов выпустил в Анастасию три пули. Где остальные патроны - неизвестно. Ксения Кузнецова пояснила, что после обыска передала дело в отдел по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Петербургу.

Следователь рассказала о том, как исследовали патроныФото: Артем КИЛЬКИН

В суде также огласили показания соседей Соколов. В ту ночь они мирно спали и ничего не слышали. Но утром участвовали в обысках как понятые.

- У Соколова была супруга, умерла от рака, затем он женился еще раз, развелся, супруга с дочками уехала, - рассказали соседи Соколова. - Иногда были вечеринки, громкий шум и топот. Но в ночь с 7 на 8 ноября шум не слышал. Той ночью я спал и не просыпался. А потом вместе с отцом был понятым при обыске. В одной из комнат в пакете ИКЕА синего цвета была голова девушки. Также были найдены документы на имя Анастасии. Рядом в другом пакете была пила, в коридоре - топор. В квартиру Соколова потом приехали родители Ещенко.

Представитель управляющей компании, тем временем, вспомнила, что следы крови во время обыска нашли на полу, на дверях и в ванной, где лежали пододеяльник и женские вещи в крови. Следы крови в комнате были на шторе, на кровати.

Судебные заседания на этом не завершены, предстоит еще заслушать исследования доказательств. Следующее заседание назначено на 27 июля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/790683" frameborder="0"></iframe> Историк Соколов рассказал об угрозах в суде.Артем КИЛЬКИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Пил коньяк и шутил»: Коллега Соколова рассказал о вечеринке у историка после убийства аспирантки

В это время тело невесты лежало в закрытой соседней комнате (подробности)

«Я сама стала привлекать плохое»: Раскрыта тайна дневника убитой доцентом Соколовым аспирантки

Анастасия Ещенко, которая сожительствовала с историком несколько лет, делала записи об их совместной жизни. Публикуем самые интересные выдержки (подробности)