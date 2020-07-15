За петербуржцами, застрявшими в Москве по прилету с Бали, приехал автобус

15 Июль 2020 2020-07-15T18:49:41+03:00

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Автобус «Пассажиравторанса» приехал в Москву, чтобы забрать жителей Санкт-Петербурга, два дня назад вернувшихся с острова Бали. Изначально вывозной рейс должен был доставить их в Пулково, но, по неизвестным причинам, борт сел в столице. И дальше не полетел. Люди выплеснули возмущение в соцсети.

- Мы купили билеты именно до Петербурга с пересадкой в Москве, и заплатили за каждый из них по 400 евро. Но в «Шереметьево» нам заявили, что самолет на Петербург уже улетел и другого не будет, - жаловались жители Северной столицы.

В итоге всех развезли по столичным обсерваторам, а в Смольном решили проблему привычным и простым образом - вывезти людей автобусом.

- Чтобы они быстрее вернулись домой, принято решение направить автобус по скоростной автодороге «Нева». В Петербург они должны приехать рано утром в четверг, - сообщает пресс-служба Смольного.

Дополнительно платить за поездку 47 горожанам не придется. С начала пандемии из Москвы в Петербург было перевезено автобусами больше 500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU