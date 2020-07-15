Прохладная погода придет в Санкт-Петербург в четверг 16 июля

15 Июль 2020 2020-07-15T19:47:08+03:00

Стало известно, что в четверг 16 июля в Санкт-Петербург придет прохладная погода с северным ветром. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Прохладная погода заглянет в Санкт-Петербург в грядущий четверг 16 июля. По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью составит от +13 до +15 градусов по Цельсию, а днем несильно потеплеет – от + 18 до +19 и местами +20 градусов.

- День пройдет без существенных осадков. Ночью ожидается умеренный северный ветер. Атмосферное давление будет ночью понижаться, а днем мало меняться, - гласит прогноз от ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Но не спешите расстраиваться. 17 июля синоптики обещают уже до +23 градусов, а в субботу 18 июля – до +25. Все эти дни пройдут, как ожидается, без осадков.

Напомним, ранее профессор Российского гидрометеорологического университета Владимир Малинин рассказал «Комсомолке», что вторая половина июля 2020 года в Санкт-Петербурге будет теплой и приятной. А потом погода уже постепенно развернется на осень.

ИСТОЧНИК KP.RU