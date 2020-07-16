2020-07-16T00:06:24+03:00
Спорт

Семак жестко ответил на обвинения «Спартака» в подсуживании «Зениту»

По словам главного тренера, команда сильнее других на футбольном поле и тут даже разговаривать не о чем
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сергей Семак жестко ответил владельцу "Спартака" Леониду Федуну, обвинившего "Зенит" в покупке судей.Сергей Семак жестко ответил владельцу "Спартака" Леониду Федуну, обвинившего "Зенит" в покупке судей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак жестко ответил владельцу «Спартака» Леониду Федуну, который предложил запустить в соцсетях хэштег «Судите Спартак как Зенит». На пресс-конференции после разгромной победы над «Оренбургом», наставник сине-бело-голубых заявил, что тут не о чем дискутировать, ведь класс команды из Санкт-Петербурга намного выше.

- Обсуждать нечего – «Зенит» сильнее других на футбольном поле и доказал это. Нет ни одного компонента, в которых мы смотрелись бы хуже наших соперников. Дискутировать не о чем. Можно рассуждать о каких-то спорных вопросах, выразить мнение, но здесь не вижу даже предмета для разговора или дискуссии, - ответил Сергей Семак спартаковцу Федуну.

По словам главного тренера «Зенита», москвичи специально ищут какие-то странные причины, якобы влияющие на игру и результаты после своих поражений. Семак отметил, что этот вброс со стороны «Спартака» не повлияет на подготовку к встрече с ним в огненном полуфинале Кубка России, поскольку зенитовцы и так настроены побеждать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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