Грабитель, унесший из банка 3,5 миллиона, хранил деньги под матрасом
Петербургские полицейские смогли найти мужчину, которого подозревают в вооруженном ограблении банка на проспекте Ветеранов, произошедшем 11 июля. Тогда человек с пистолетом вошел в отделение Свокомбанка и, сделав пару выстрелов, потребовал наличные. Кассир отдала ему 3,5 миллиона рублей. В городе был объявлен план «Перехват», но плоды через несколько дней дала оперативно-розыскная работа.
- Задержанным оказался петербуржец 1978 года рождения. В результате обыска по месту его жительства изъяты: травматический пистолет, одежду, в которой злоумышленник был в момент нападения, а также 1 миллион 745 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Большую часть денег мужчина уже успел потратить. По некоторым данным, рассчитался с долгами, а также успел прикупить себе новенький «Айфон». Остальные наличные он просто держал в пакете под матрасом.
На этом матрасе оперативники и разложили купюры для подсчета.
Мужчине грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.
В Петербурге поймали подозреваемого в ограблении банка на 3,5 миллиона рублей.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU