2020-07-16T10:51:45+03:00
Происшествия

Грабитель, унесший из банка 3,5 миллиона, хранил деньги под матрасом

Полицейские поймали мужчину, которого подозревают в вооруженном налете на проспекте Ветеранов [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
При обыске у подозреваемого нашли 1,75 миллиона наличными. Деньги лежали под матрасом. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛОПри обыске у подозреваемого нашли 1,75 миллиона наличными. Деньги лежали под матрасом. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Изменить размер текста:

Петербургские полицейские смогли найти мужчину, которого подозревают в вооруженном ограблении банка на проспекте Ветеранов, произошедшем 11 июля. Тогда человек с пистолетом вошел в отделение Свокомбанка и, сделав пару выстрелов, потребовал наличные. Кассир отдала ему 3,5 миллиона рублей. В городе был объявлен план «Перехват», но плоды через несколько дней дала оперативно-розыскная работа.

- Задержанным оказался петербуржец 1978 года рождения. В результате обыска по месту его жительства изъяты: травматический пистолет, одежду, в которой злоумышленник был в момент нападения, а также 1 миллион 745 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Большую часть денег мужчина уже успел потратить. По некоторым данным, рассчитался с долгами, а также успел прикупить себе новенький «Айфон». Остальные наличные он просто держал в пакете под матрасом.

На этом матрасе оперативники и разложили купюры для подсчета.

Мужчине грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

В Петербурге поймали подозреваемого в ограблении банка на 3,5 миллиона рублей.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще 9 мужчин и 13 женщин стали жертвами коронавируса в Санкт-Петербурге на 16 июля
Голый мужчина прыгал по крышам машин ночью в Мурино
Труп мужчины нашли по запаху в гостиничном номере в Санкт-Петербурге
Съезд с КАД к «Мега Парнас» изменился с 1 июля 2020 года
Строительная люлька с рабочими сорвалась с многоэтажки в Новогорелово
Колоннада Исаакиевского собора открылась с 16 июля
Фонтан рванул на пару метров на детской площадке во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Парусник «Полтава» пришвартовался на Английской набережной
В Президентский полк отобрали 10 призывников из Ленинградской области
Росгвардия займется безопасностью пассажиров в общественном транспорте Санкт-Петербурга
Грабитель, унесший из банка 3,5 миллиона, хранил деньги под матрасом
14,5 тысяч человек было обследовано на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге
Архитекторы назвали лучшие новые проекты Санкт-Петербурга
Девушка на авто жестко припарковалась в столб на Институтском проспекте в Санкт-Петербурге
Петербуржцы бьют тревогу из-за 24 кошек, живущих в маленькой квартире в Буграх
Спящую в мусорном баке девушку обнаружила жительница Кудрово
Живодеры расстреливали и издевались над птицами на глазах детей в Санкт-Петербурге
Каршеринг снес четыре припаркованных авто на юге Санкт-Петербурга
Облачно и без дождя ожидается 16 июля в Санкт-Петербурге
Голый мужчина предлагал непристойности прохожим в Мурино
Комздрав признал задержку в информировании по смертям от коронавируса в Санкт-Петербурге
Горящая фура перекрыла движение на платной трассе М-11 в сторону Санкт-Петербурга