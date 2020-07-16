Грабитель, унесший из банка 3,5 миллиона, хранил деньги под матрасом

16 Июль 2020 2020-07-16T10:51:45+03:00

При обыске у подозреваемого нашли 1,75 миллиона наличными. Деньги лежали под матрасом. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полицейские поймали мужчину, которого подозревают в вооруженном налете на проспекте Ветеранов [видео]

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Петербургские полицейские смогли найти мужчину, которого подозревают в вооруженном ограблении банка на проспекте Ветеранов, произошедшем 11 июля. Тогда человек с пистолетом вошел в отделение Свокомбанка и, сделав пару выстрелов, потребовал наличные. Кассир отдала ему 3,5 миллиона рублей. В городе был объявлен план «Перехват», но плоды через несколько дней дала оперативно-розыскная работа.

- Задержанным оказался петербуржец 1978 года рождения. В результате обыска по месту его жительства изъяты: травматический пистолет, одежду, в которой злоумышленник был в момент нападения, а также 1 миллион 745 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Большую часть денег мужчина уже успел потратить. По некоторым данным, рассчитался с долгами, а также успел прикупить себе новенький «Айфон». Остальные наличные он просто держал в пакете под матрасом.

На этом матрасе оперативники и разложили купюры для подсчета.

Мужчине грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/790844" frameborder="0"></iframe> В Петербурге поймали подозреваемого в ограблении банка на 3,5 миллиона рублей.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU