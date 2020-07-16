После падения ребенка с 14 этажа в Тихвине следователи начали проверку

16 Июль 2020 2020-07-16T13:09:35+03:00

Двухлетняя девочка погибла, выпав из окна с 14 этажа в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В городе Тихвин, что в Ленинградской области, следственный комитет начал проверку после гибели двухлетней девочки. Около 17:30 часов малышка, оставшись без присмотра родителей, выпала из окна с 14-го этажа. Когда приехала "скорая", ребенок еще был жив, однако скончалась в отделении реанимации.

- После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего, этому случаю будет дана правовая оценка, - заявили в комитете.

По словам 24-летней матери девочки, в момент трагедии она находилась в другой комнате, где укладывала спать новорожденного сына. Старшая дочь осталась одна, самостоятельно открыла окно и облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала вес ребенка.

Известно, что семья, где погиб ребенок, полная и благополучная.

ИСТОЧНИК KP.RU