На Дворцовой набережной из Невы достали утопленника

16 Июль 2020 2020-07-16T14:13:32+03:00

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Тело еще одного утонувшего достали из Невы петербургские спасатели. Днем 16 июля к ним поступило сообщение о том, что в воде находится человек. Прибывшие на место предполагаемого ЧП сотрудники поисково-спасательной службы убедились, что вызов оказался не ложным.

- 12:55 напротив дома 18 по Дворцовой набережной, у четвертого причала в акватории реки Большая Нева был обнаружен труп мужчины, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС России.

Через 10 минут силами прибывших на катере спасателей тело было извлечено из воды. На место уже находились сотрудники полиции, которым и передали погибшего для проведения оперативных мероприятий. Сейчас стражи порядка выясняют личность мужчины.

Напомним, что накануне другой петербуржец погиб во время купания на Смоленке в Василеостровском районе. По предварительным данным, причиной трагедии стало употребление алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU