2020-07-15T16:22:12+03:00
Происшествия

Труп мужчины выловили из реки Смоленки

Тело утонувшего достали из воды спасатели
Петр КИБЕР
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Спасатели достали тело утонувшего из Смоленки.Спасатели достали тело утонувшего из Смоленки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Человек утонул в реке Смоленке в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС. Спасателей выхвали местные жители, которые заметили в воде тело.

- 15:35 поступило сообщение о том, что напротив дома 5 по набережной реки Смоленки в воде находится мужчина, - информирует МЧС.

Буквально через пару минут на место ЧП на катерах прибыло подразделение поисково-спасательной службы экстренного ведомства, однако спасать было уже некого. В 15:41 из воды был поднят труп утонувшего человека.

Прибывшие на вызов медики подтвердили его смерть. Сейчас на Смоленку также приехали и полицейские. Им предстоит установить и личность погибшего и обстоятельства его смерти.

Напомним, что за лето 2020 года в Петербурге уже утонуло больше десятка человек, а несколько получили травмы при прыжках с мостов в воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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