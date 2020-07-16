Стало известно, сколько денег получат добровольцы за испытания вакцины от коронавируса в Санкт-Петербурге

16 Июль 2020 2020-07-16T16:16:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербургском НИИ гриппа имени Смородинцева в августе планируют начать испытания трех зарубежных вакцин от коронавируса. Тестирование будет проводиться на добровольцах и, разумеется, на возмездной основе – каждый, кто подаст заявку и успешно пройдет предварительное обследование, получит денежное вознаграждение. Как рассказал «Комсомолке» информированный источник, близкий к городской системе здравоохранения, речь идет о 8 000 рублей.

- Разница с Москвой (там добровольцам платили 100 00 рублей – прим.ред.) обусловлена тем, что в Санкт-Петербург поступят вакцины, которые уже прошли два этапа тестирования – то есть, уже испытывались на людях и показали свою безопасность, - пояснил собеседник издания. – Поэтому и «плата за риск» получается меньше.

Напомним: в группу добровольцев, которые получат вакцину в НИИ гриппа, войдут 100 человек. Помимо НИИ тестирование в Санкт-Петербурге будет проводить еще один медицинский центр. Какой – пока не уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, когда начнутся испытания трех вакцин от коронавируса в Санкт-Петербурге

Кто и на каких условиях сможет принять в них участие, «Комсомолке» рассказали в НИИ гриппа имени Смородинцева (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU