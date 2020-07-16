2020-07-16T16:16:33+03:00
Общество

Стало известно, сколько денег получат добровольцы за испытания вакцины от коронавируса в Санкт-Петербурге

Тестирование на базе НИИ гриппа планируют начать уже в августе
Алина ЧЕМЕРИС
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За участие в тестировании петербургским добровольцам обещают по 8 000 рублей.За участие в тестировании петербургским добровольцам обещают по 8 000 рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербургском НИИ гриппа имени Смородинцева в августе планируют начать испытания трех зарубежных вакцин от коронавируса. Тестирование будет проводиться на добровольцах и, разумеется, на возмездной основе – каждый, кто подаст заявку и успешно пройдет предварительное обследование, получит денежное вознаграждение. Как рассказал «Комсомолке» информированный источник, близкий к городской системе здравоохранения, речь идет о 8 000 рублей.

- Разница с Москвой (там добровольцам платили 100 00 рублей – прим.ред.) обусловлена тем, что в Санкт-Петербург поступят вакцины, которые уже прошли два этапа тестирования – то есть, уже испытывались на людях и показали свою безопасность, - пояснил собеседник издания. – Поэтому и «плата за риск» получается меньше.

Напомним: в группу добровольцев, которые получат вакцину в НИИ гриппа, войдут 100 человек. Помимо НИИ тестирование в Санкт-Петербурге будет проводить еще один медицинский центр. Какой – пока не уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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