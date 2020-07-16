Работа коронавирусного госпиталя в «Ленэкспо» приостановлена

16 Июль 2020 2020-07-16T20:47:20+03:00

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Работу госпиталя в «Ленэкспо», где лечили больных с коронавирусом, решили временно приостановить. Все из-за того, что большинство пациентов, которые лежали там, уже выздоровели. Последних зараженных горожан сейчас перевели в Госпиталь ветеранов войн, как и медиков, лечивших их. С инфекцией сейчас лежат в других стационарах. Да и роста заражений в городе не наблюдается, так что необходимость во временном госпитале отпала.

- Коечный фонд, размещенный в «Ленэкспо», перевели в резерв Санкт-Петербурга. На 17 июля в павильоне намечена полная дезинфекция всех помещений, - сообщили в пресс-службе вице-губернатора Северной столице Олега Эргашева.

Городские власти отмечают, что госпиталь «Ленэкспо» изначально позиционировался как временный, поэтому большой новости в приостановке его работы нет. Напомним, больницу создали в рекордные сроки. Но свято место пусто не бывает – в Смольном уже заняты разработкой плана модернизации временного госпиталя.

ИСТОЧНИК KP.RU