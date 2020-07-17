2020-07-17T11:07:23+03:00
Общество

Губернатор Ленобласти показал, как сделать омлет из страусиного яйца с помощью дрели

Видео процесса Александр Дрозденко опубликовал в своем Инстаграме
Петр КИБЕР
Поделиться:
Александр Дрозденко приготовил омлет при помощи дрели. Фото: https://www.instagram.com/drozdenko_au/Александр Дрозденко приготовил омлет при помощи дрели. Фото: https://www.instagram.com/drozdenko_au/
Изменить размер текста:

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, уже делившийся рецептом фирменной ухи, впервые в жизни приготовил омлет из страусиного яйца. Для этого ему потребовалась...дрель. А что в итоге вышло, глава 47 региона показал в своем Инстаграме, опубликовав видео процесса.

- В одну из рабочих суббот был на фермерском хуторе «Аршанскии » в Волховском раи оне, где не так давно завезли 20 африканских страусов, которые уже отлично прижились на нашеи Ленинградскои земле. Не удержался и купил страусиное яи цо, чтобы приготовить вкусныи завтрак. Процесс не из легких, как минимум для тех, у кого нет дрели, - написал Дрозденко.

Дрель понадобилась не в качестве миксера, а для того, чтобы вскрыть яйцо. Скорлупа у страусов твердая и ее приходится сверлить. А уже потом отверстие надо аккуратно расковырять по кусочкам и вылить содержимое на сковородку. Ну а дальше - дело техники: добавить молока, немного тертого сыра и поставить а плиту.

По заверению губернатора, омлет получился вкусным.

drozdenko_audrozdenko_au
Губернатор Ленобласти сделал омлет из страусиного яйца при помощи дрели.
927 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Макаров возглавил медиарейтинг за июнь 2020 года
Боевые корабли вошли в Неву для участия в Главном морском параде на день ВМФ
Необычную кражу зонта раскрыли в аэропорту Пулково
Смольный утвердил новую схему мусорной реформы в Санкт-Петербурге
Количество больниц под коронавирусных больных сократилось в Ленинградской области
На перекрывших Невский проспект протестующих завели административное дело
Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра»
Столики кафе поставили прямо под памятной доской блокадной поэтессе Ольге Берггольц
Обвиняемого в покушении на убийство полицейского задержали в Санкт-Петербурге
Похитителями 10 миллионов из банкомата оказались двое инкассаторов
Жесткая массовая драка произошла на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге
Губернатор Ленобласти показал, как сделать омлет из страусиного яйца с помощью дрели
КАД полностью перекроют 18 июля на сутки в Санкт-Петербурге
Движение на трассе «Кола» перекроют 18 июля в Ленинградкой области
Более 17 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Продавца кокаина задержали в Санкт-Петербурге
Элитный Cadillac за 5 миллионов рублей угнали в Санкт-Петербурге
Пенсионер отдал мошенникам 9 тысяч долларов, чтобы спасти племянника в Санкт-Петербурге
Вода затопила двор жилого дома в Купчино
Пропавшего без вести 25-летнего петербуржца нашли в канаве у КАД
Портативная зарядка взорвалась и спровоцировала пожар в жилом доме Санкт-Петербурга