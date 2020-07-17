Губернатор Ленобласти показал, как сделать омлет из страусиного яйца с помощью дрели

17 Июль 2020 2020-07-17T11:07:23+03:00

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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, уже делившийся рецептом фирменной ухи, впервые в жизни приготовил омлет из страусиного яйца. Для этого ему потребовалась...дрель. А что в итоге вышло, глава 47 региона показал в своем Инстаграме, опубликовав видео процесса.

- В одну из рабочих суббот был на фермерском хуторе «Аршанскии » в Волховском раи оне, где не так давно завезли 20 африканских страусов, которые уже отлично прижились на нашеи Ленинградскои земле. Не удержался и купил страусиное яи цо, чтобы приготовить вкусныи завтрак. Процесс не из легких, как минимум для тех, у кого нет дрели, - написал Дрозденко.

Дрель понадобилась не в качестве миксера, а для того, чтобы вскрыть яйцо. Скорлупа у страусов твердая и ее приходится сверлить. А уже потом отверстие надо аккуратно расковырять по кусочкам и вылить содержимое на сковородку. Ну а дальше - дело техники: добавить молока, немного тертого сыра и поставить а плиту.

По заверению губернатора, омлет получился вкусным.

drozdenko_au Губернатор Ленобласти сделал омлет из страусиного яйца при помощи дрели.

ИСТОЧНИК KP.RU