Смольный утвердил новую схему мусорной реформы в Санкт-Петербурге
Власти Санкт-Петербурга утвердили новую схему проведения мусорной реформы в части обращения с отходами. По ней, в городе должны появиться четыре крупных комплекса по переработке мусора и еще несколько перегрузочных и сортировочных станций.
- Для снижения объемов прямого полигонного захоронения твердых коммунальных отходов, предотвращения их вредного воздействия на среду и использования в качестве дополнительных источников сырья, организуется раздельное накопление отходов и их переработка, - говорится в документе.
Будет проведена модернизация предприятия по переработке отходов «Завод МПБО-2» на Волхонском шоссе и рекультивация главной петербургской свалки в Новоселках (Левашово). Здесь, а также в Петро-Славянке и на Гостилицком шоссе появятся крупные мусороперерабатывающие комплексы.
Также будут созданы еще семь перерабатывающих станций и четыре - перегрузочно-прессовальных.
Также стали известно, что город и о Ленобалсть договорились выбрать единого «мусорного» оператора.
ИСТОЧНИК KP.RU