Смольный утвердил новую схему мусорной реформы в Санкт-Петербурге

17 Июль 2020 2020-07-17T13:21:59+03:00

Мусор в Петербурге будут перерабатывать, а свалки - рекультивировать. Фото: Артем КИЛЬКИН

В окрестностях города появятся четыре комплекса по переработке отходов

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Власти Санкт-Петербурга утвердили новую схему проведения мусорной реформы в части обращения с отходами. По ней, в городе должны появиться четыре крупных комплекса по переработке мусора и еще несколько перегрузочных и сортировочных станций.

- Для снижения объемов прямого полигонного захоронения твердых коммунальных отходов, предотвращения их вредного воздействия на среду и использования в качестве дополнительных источников сырья, организуется раздельное накопление отходов и их переработка, - говорится в документе.

Будет проведена модернизация предприятия по переработке отходов «Завод МПБО-2» на Волхонском шоссе и рекультивация главной петербургской свалки в Новоселках (Левашово). Здесь, а также в Петро-Славянке и на Гостилицком шоссе появятся крупные мусороперерабатывающие комплексы.

Также будут созданы еще семь перерабатывающих станций и четыре - перегрузочно-прессовальных.

Также стали известно, что город и о Ленобалсть договорились выбрать единого «мусорного» оператора.

ИСТОЧНИК KP.RU