2020-07-17T13:21:59+03:00
Общество

Смольный утвердил новую схему мусорной реформы в Санкт-Петербурге

В окрестностях города появятся четыре комплекса по переработке отходов
Петр КИБЕР
Поделиться:
Мусор в Петербурге будут перерабатывать, а свалки - рекультивировать.Мусор в Петербурге будут перерабатывать, а свалки - рекультивировать.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Власти Санкт-Петербурга утвердили новую схему проведения мусорной реформы в части обращения с отходами. По ней, в городе должны появиться четыре крупных комплекса по переработке мусора и еще несколько перегрузочных и сортировочных станций.

- Для снижения объемов прямого полигонного захоронения твердых коммунальных отходов, предотвращения их вредного воздействия на среду и использования в качестве дополнительных источников сырья, организуется раздельное накопление отходов и их переработка, - говорится в документе.

Будет проведена модернизация предприятия по переработке отходов «Завод МПБО-2» на Волхонском шоссе и рекультивация главной петербургской свалки в Новоселках (Левашово). Здесь, а также в Петро-Славянке и на Гостилицком шоссе появятся крупные мусороперерабатывающие комплексы.

Также будут созданы еще семь перерабатывающих станций и четыре - перегрузочно-прессовальных.

Также стали известно, что город и о Ленобалсть договорились выбрать единого «мусорного» оператора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Макаров возглавил медиарейтинг за июнь 2020 года
Боевые корабли вошли в Неву для участия в Главном морском параде на день ВМФ
Необычную кражу зонта раскрыли в аэропорту Пулково
Смольный утвердил новую схему мусорной реформы в Санкт-Петербурге
Количество больниц под коронавирусных больных сократилось в Ленинградской области
На перекрывших Невский проспект протестующих завели административное дело
Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра»
Столики кафе поставили прямо под памятной доской блокадной поэтессе Ольге Берггольц
Обвиняемого в покушении на убийство полицейского задержали в Санкт-Петербурге
Похитителями 10 миллионов из банкомата оказались двое инкассаторов
Жесткая массовая драка произошла на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге
Губернатор Ленобласти показал, как сделать омлет из страусиного яйца с помощью дрели
КАД полностью перекроют 18 июля на сутки в Санкт-Петербурге
Движение на трассе «Кола» перекроют 18 июля в Ленинградкой области
Более 17 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Продавца кокаина задержали в Санкт-Петербурге
Элитный Cadillac за 5 миллионов рублей угнали в Санкт-Петербурге
Пенсионер отдал мошенникам 9 тысяч долларов, чтобы спасти племянника в Санкт-Петербурге
Вода затопила двор жилого дома в Купчино
Пропавшего без вести 25-летнего петербуржца нашли в канаве у КАД
Портативная зарядка взорвалась и спровоцировала пожар в жилом доме Санкт-Петербурга