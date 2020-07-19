Двухлетний ребенок выпал с 5 этажа в Тосно

19 Июль 2020 2020-07-19T12:42:19+03:00

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Накануне вечером, 18 июля, в больницу города Тосно в Ленинградской области в тяжелом состоянии приняли двухлетнего ребенка. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер, компрессионный перелом и тупую травму живота. После чего сообщили о случившемся в полицию.

Как рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, ребенка привезли к медикам с улицы Ленина. Малыш выпал из окна пятого этажа жилого дома. Судя по всему, за малышом в квартире недоглядела его 26-летняя мать. Она рассказала полиции, что окно было открыто для проветривания. Отмечается, что семья, хотя и неполная, но неблагополучной не слыла и на учете не состояла.

ИСТОЧНИК KP.RU