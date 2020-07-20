2020-07-20T19:17:40+03:00
Общество

Торговые центры в Санкт-Петербурге могут открыть с 26 июля

В Роспотребнадзоре уже обсуждают возможность снятия ограничений на работу ТЦ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Роспотребнадзоре не исключают, что ТЦ в Санкт-Петербурге могут открыться уже с 26 июля.В Роспотребнадзоре не исключают, что ТЦ в Санкт-Петербурге могут открыться уже с 26 июля.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Кажется, появился долгожданный ответ на самый актуальный вопрос этого лета в Санкт-Петербурге – да, торговые центры в городе могут открыть уже с 26 июля. Напомним, пока что это не позволяет сделать соответствующее постановление Смольного, принятое из-за угрозы распространения коронавируса. Однако в Роспотребнадзоре слышат мольбы бизнесменов и горожан и уже обсуждают вероятность снятия ограничений.

- Источник в ведомстве сообщил, что обсуждается возможность снятия запрета на работу торговых центров, причем не частично, а полностью. Ранее в СМИ появилась информация, что в ТЦ снова смогут работать торговые точки и разнообразные магазины, однако общепит и развлекательные зоны пока будут закрыты. Но полное снятие ограничений не исключается, - пишут «Невские новости».

Напомним, последние постановления Смольного о снятии ограничений по COVID-19 касались салонов красоты, бань и тренировочных баз. Все мечтали увидеть в списке и ТЦ, но власти заверили, что пока это преждевременно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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