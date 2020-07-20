Стало известно, как будут работать ТЦ в Санкт-Петербурге после открытия
Вице-губернатор Евгений Елин подтвердил, что в Санкт-Петербурге планируют открыть торговые центры впервые во время пандемии коронавируса. Ранее «Комсомолка» писала, что это может случиться уже с 26 июля. По словам Елина, ТЦ все равно остаются объектами повышенной опасности в период инфекции, поэтому полностью ограничения снимать не станут.
- Торговые центры будут работать без фуд-кортов и развлекательных площадок. Роспотребнадзор разработал определенные стандарты для залов и требования к посетителям. Однако их соблюдение во многом зависит от личной ответственности конкретного человека, как, например, с переходом дороги в положенном месте, - цитируют вице-губернатора в «Невских новостях».
Добавим, что в Смольном пока еще не пришли к единогласному решению относительно даты открытия торговых центров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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