Торговые центры Петербурга просят разрешить им открыться одновременно с «Мегами»

21 Июль 2020 2020-07-21T13:10:11+03:00

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19 июля депутат Госдумы Сергей Боярский раскритиковал петербургский Роспотребнадзор и закрытые торговые центры города на Неве. 20 июля он составил депутатский запрос, а в Смольном заговорили о возможном открытии ТРК и ТЦ без фуд-кортов и развлечений. А уже сегодня, 21 июля, за открытие центров выступил губернатор Александр Беглов. Впрочем, последнее слово остается за Роспотребнадзором.

Тем временем руководители крупных торговых центров Петербурга объединились и составили письмо в адрес властей. 17 городских ТРК и ТЦ просят разрешить им открыться одновременно с «Мегами» на «Улице Дыбенко» и на «Парнасе», которые заработают ориентировочно 27 июля, если успеют соблюсти все требования безопасности.

– Это позволит равномерно распределить спрос по всем объектам города, что гарантированно исключит какие-либо очереди и столпотворения в торговых центрах, и, следовательно, не окажет негативного эффекта на заболеваемость коронавирусом, – объясняют авторы обращения в Смольный. – В условиях, когда в городе уже работает street-retail, не обладающий сопоставимой с торговыми центрами безопасностью, какие-либо основания для сохранения ограничений по нашей работе отсутствуют. Мы готовы соблюдать все требования Роспотребнадзора.

Свои подписи под посланием в Смольный поставили представители 17 торговых центров Петербурга: «Питер Радуга», «Лето», «Невский Центр», «Пассаж», «Охта Молл», «Жемчужная Плаза», «Галерея», «Сити Молл», «Лондон Молл», «Родео Драйв», «Французский бульвар», «Фиолент», «Академ-парк», «Южный полюс», «Европолис», «5 Озер» и «Порт Находка».

ИСТОЧНИК KP.RU