2020-07-15T20:04:24+03:00
Общество

Названа примерная дата открытий «Мега-Дыбенко» и «Мега-Парнас» в Ленобласти

Если владельцы торговых комплексов найдут компромисс с Роспотребнадзором, то смогут открыться уже 27 июля
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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«Мега-Дыбенко» и «Мега-Парнас» могут открыться уже 27 июля.«Мега-Дыбенко» и «Мега-Парнас» могут открыться уже 27 июля.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Власти Ленинградской области рассказали, что вопрос о сроках открытия торговых комплексов «Мега-Дыбенко» и «Мега-Парнас» решится совсем скоро – во вторник 21 июля. Именно в этот день представители владельцев ТК встретятся с руководителями Роспотребнадзора, МЧС, местных администраций и регионального комитета по малому и среднему бизнесу.

- В случае, если представители торговых комплексов возьмут на себя обязательства о неукоснительном соблюдении требований Роспотребнадзора (по примеру Икеи, пусть там и есть многочасовые очереди – Прим. Ред.), то не исключено, что Меги смогут открыться уже 27 июля, - пояснили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Напомним, первая попытка открыть ТК «Мега-Дыбенко» и «Мега-Парнас» полностью провалилась. Торговые комплексы проработали только два дня, поскольку их прикрыли из-за многочисленных нарушений, которые видела и наша журналистка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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