2020-07-21T16:26:25+03:00
Общество

Губернатор Санкт-Петербурга заявил о необходимости сокращать чиновников

Губернатор Санкт-Петербурга заявил о необходимости сокращать чиновников
Петр КИБЕР
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Губернатор предложил сократить часть чиновников Смольного.Губернатор предложил сократить часть чиновников Смольного.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Власти Санкт-Петербурга решили сократить сами себя. 21 июля на заседании городского правительства губернатор города заявил о необходимости сократить чиновничий аппарат и тем самым сохранить бюджетные деньги.

- Мы должны экономить деньги - это деньги наших горожан. Поэтому поручаю в течение двух недель представить план по сокращению штатов органов государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных организаций, - сказал глава города.

Ответственное задание получили вице-губернаторы Евгений Елин и Эдуард Батанов. Им предстоит определить слабое и лишнее звено, которое можно безболезненно удалить, ведь по мнению Александра Беглова, сокращение штатов даст не только экономию финансов, но и к повышению эффективности работы государственного аппарата.

Напомним, что ранее глава города потребовал от подчиненных договориться с Роспотребнадзором и открыть с 27 июля торговые центры и рестораны города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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