Открыть ТЦ и рестораны с понедельника: Губернатор Санкт-Петербурга жестко потребовал разрешить им работу с 27 июля 2020 года

С понедельника, 27 июля, в Санкт-Петербурге должны возобновить работу все крупные торговые центры, а также предприятия общественного питания - рестораны, кафе бары. Этого от своих подчиненных потребовал губернатор города Александр Беглов.

- Ситуацию с Роспотребнадзором необходимо срочно урегулировать, чтобы с понедельника мы могли открыть торговые центры и рестораны, - заявил вице-губернаторам Олегу Эргашеву и Евгению Елину глава Северной столицы.

Беглов довольно резко подчеркнул, что это важно не только бизнесу, но и самому Петербургу.

- Город больше всех заинтересован в открытии ресторанов и торговых центров, потому что мы получаем от них налоги, - сказал Александр Беглов. - Мы вкладываем много денег в здравоохранение. Но эти деньги откуда-то надо брать. Вы тоже должны заботиться о наполнении бюджета и создавать соответствующие условия. Роспотребнадзор — это в вашем ведении.

И вместе этим он посоветовал чиновникам подключить к решению проблемы депутатов Госдумы, избиравшихся от Санкт-Петербурга. Так, не слишком тонко, губернатор намекнул на Сергея Боярского, который и поднял вопрос в минувшее воскресенье.

Крупные ТЦ не работали больше трех месяцев.Фото: Олег ЗОЛОТО

19 июля парламентарий провожал в детский лагерь свою дочку, ехал на метро и увидел сколько людей там без масок. Уже вечером он опубликовал пост в Инстаграме, где жестко раскритиковал петербургское управление Роспотребнадзора.

А уже в понедельник Боярский составил депутатский запрос в котором потребовал объяснить, почему при нынешней ситуации в транспорте и магазинах никто маски не носит (и не требует), а крупные ТЦ, кинотеатры, рестораны и т.д. остаются закрытыми. Это сильно бьет как по бизнесу, так и по горожанам, лишившимся работы.

Реакция Смольного оказалась на удивление быстрой. Тем же вечером вице-губернатор Елин заявил о возможном открытии ТЦ, но без фуд-кортов и развлекательных площадок, а 21 июля ускорение этому процессу в жесткой форме придал губернатор Санкт-Петербурга.

- Торговые комплексы и рестораны Санкт-Петербурга начнут свою работу 27 июля. Петербуржцы, спасибо за поддержку, - уже написал в Инстаграме Боярский.

Напомним, что ТЦ, как и многие магазины, кинотеатры, рестораны и прочие общественные заведения, были закрыты еще в конце марта 2020 года. Многие не работали более трех месяцев.