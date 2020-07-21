2020-07-21T22:32:51+03:00
Общество

В Смольном объяснили, кого из бюджетников точно не уволят при сокращении штата чиновников

Сокращения не коснутся тех, кто работает в сферах медицины, образования и соцзащиты
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Смольном пояснили слова губернатора Александра Беглова о сокращении штата чиновников.В Смольном пояснили слова губернатора Александра Беглова о сокращении штата чиновников.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Смольный дополнил слова губернатора Александра Беглова, заявившего о сокращении штата чиновников. Напомним, градоначальник объяснил это экономией денег жителей Северной столицы. Чуть позже стало известно, что увольнения коснутся и бюджетных подведомственных организаций. Однако, как заверили в Смольном, сокращения точно не затронут тех, кто работает в сферах медицины, образования и социальной защиты.

- Такие изменения проводятся для того, чтобы повысить эффективность работы системы городского управления. При этом руководителей обязали обеспечить надлежащее функционирование вверенных подразделений, сохранить кадровый состав, а также выполнить поставленные перед городской властью задачи, - добавляют в пресс-службе Смольного.

Добавим, что вице-губернаторы Евгений Елин и Эдуард Батанов должны определить слабое звено в штатах органов госвласти Санкт-Петербурга в ближайшие две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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