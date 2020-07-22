Золотая кладовая Галереи драгоценностей в Эрмитаже откроется для посетителей 23 июля
Уже с завтрашнего дня гости Эрмитажа смогут познакомиться с новой выставкой, основой которой станет посещение Золотой кладовой Галереи драгоценностей. Экспозиция открывается 23 июля.
Как сообщили в пресс-службе музея, специальный маршрут будет включать в себя осмотр Сибирской коллекции Петра I, скифского и сарматского золота, изделий мастеров Древней Греции и стран Востока.
Кроме того, все желающие смогут познакомиться с экспозицией, посвященной культуре кочевников Алтая и Южной Сибири, а также восхититься знаменитыми пазырыкскими коврами и росписями из согдийского города Пенджикента. Готова к приему посетителей и экспозиция Восточного рыцарского зала.
Экскурсии по Золотой кладовой возможны только в составе групп не более 5 человек по сеансам, которые организованы каждые 30 минут (с 12.00 до 14.30, с 16.00 до 19.00). В общей сложности знакомство с уникальной выставкой продлится 2 часа.
Билет на новый маршрут стоит 600 рублей, купить его можно на сайте. На ближайшие дни билетов уже нет.
Напомним, Эрмитаж открыл свои двери для посетителей 15 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU