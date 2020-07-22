Золотая кладовая Галереи драгоценностей в Эрмитаже откроется для посетителей 23 июля

22 Июль 2020 2020-07-22T12:18:56+03:00

Вход на выставку возможен только в экскурсионных группах по 5 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

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Уже с завтрашнего дня гости Эрмитажа смогут познакомиться с новой выставкой, основой которой станет посещение Золотой кладовой Галереи драгоценностей. Экспозиция открывается 23 июля.

Как сообщили в пресс-службе музея, специальный маршрут будет включать в себя осмотр Сибирской коллекции Петра I, скифского и сарматского золота, изделий мастеров Древней Греции и стран Востока.

Кроме того, все желающие смогут познакомиться с экспозицией, посвященной культуре кочевников Алтая и Южной Сибири, а также восхититься знаменитыми пазырыкскими коврами и росписями из согдийского города Пенджикента. Готова к приему посетителей и экспозиция Восточного рыцарского зала.

Экскурсии по Золотой кладовой возможны только в составе групп не более 5 человек по сеансам, которые организованы каждые 30 минут (с 12.00 до 14.30, с 16.00 до 19.00). В общей сложности знакомство с уникальной выставкой продлится 2 часа.

Билет на новый маршрут стоит 600 рублей, купить его можно на сайте. На ближайшие дни билетов уже нет.

Напомним, Эрмитаж открыл свои двери для посетителей 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU