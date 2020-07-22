Фрегат «Штандарт», который вернется в Петербург спустя 11 лет "изгнания", больше не будет ходить на «Алых парусах»
Легендарный парусник «Штандарт», который после 11 лет скитаний вернется в Санкт-Петербург, больше не будет участвовать в самом романтичном празднике «Алые паруса». Об этом сообщается в официальном аккаунте фрегата в Инстаграме.
- Новый корабль "Mersedes" (который теперь бриг "Россия") с точки зрения внешнего вида больше подходит к описанию в книге у Александра Грина, - говорится в публикации.
Известно, что «Штандарт» стал первым символом праздника выпускников, возрожденного в 2005 году. Три года корабль ходил под алыми парусами мимо восхищенной публике. Однако в году 2009-м фрегат ушел за границу и не смог вернуться в Россию из-за проблем с судоходными документами.
В результате, в «изгнании» корабль пробыл 11 лет и лишь недавно сумел получить разрешение на плавание в территориальных водах России. Это стало возможным из-за изменений в правилах. Теперь ожидается, что «Штандарт» вернется в Петербург в июне 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU