2020-07-22T12:45:48+03:00
Общество

Фрегат «Штандарт», который вернется в Петербург спустя 11 лет "изгнания", больше не будет ходить на «Алых парусах»

По мнению команды, корабль «Россия» для этого подходит больше
Алина ЧЕМЕРИС
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Ожидается, что "Штандарт" придет в Петербурге в 2021 году. Фото: официальный аккаунт в Instagram frigate_shtandartОжидается, что "Штандарт" придет в Петербурге в 2021 году. Фото: официальный аккаунт в Instagram frigate_shtandart
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Легендарный парусник «Штандарт», который после 11 лет скитаний вернется в Санкт-Петербург, больше не будет участвовать в самом романтичном празднике «Алые паруса». Об этом сообщается в официальном аккаунте фрегата в Инстаграме.

- Новый корабль "Mersedes" (который теперь бриг "Россия") с точки зрения внешнего вида больше подходит к описанию в книге у Александра Грина, - говорится в публикации.

Известно, что «Штандарт» стал первым символом праздника выпускников, возрожденного в 2005 году. Три года корабль ходил под алыми парусами мимо восхищенной публике. Однако в году 2009-м фрегат ушел за границу и не смог вернуться в Россию из-за проблем с судоходными документами.

В результате, в «изгнании» корабль пробыл 11 лет и лишь недавно сумел получить разрешение на плавание в территориальных водах России. Это стало возможным из-за изменений в правилах. Теперь ожидается, что «Штандарт» вернется в Петербург в июне 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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