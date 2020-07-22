Вторая очередь реновации "хрущевок" в Санкт-Петербурге назначена на 2023 год

22 Июль 2020 2020-07-22T13:08:23+03:00

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В среду, 22 июля 2020 года, в Санкт-Петербурге впервые за 12 лет начали сносить пятиэтажку на 2-й Комсомольской улице в Сосновой Поляне, попадающую под программу реновации. На церемонии присутствовал губернатор Александр Беглов, который отметил начало второго этапа реновации "хрущевок".

- В 1955 году была принята программа панельного домостроения. Это позволило решить жилищную проблему, переселить ленинградцев из подвалов в благоустроенное жилье. Дома строили на 25-30 лет, а отслужили они 60 лет. Сегодня мы приступили к новому этапу расселения и сноса «хрущевок», активизировали программу реновации кварталов массовой застройки. Более 200 жителей этого дома получили новые квартиры», - сказал Александр Беглов.

Вместе со строительством новых домов, будет облагорожена и территория вокруг.

Сдача домов второй очереди в этом квартале Сосновой Поляны запланирована на IV квартал 2023 года. 5500 квадратных метров будут переданы городу. К 2026 году инвестор передаст городу 25500 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU