В Санкт-Петербурге начали сносить хрущевки по программе реновации

Снос хрущевок по программе реновации возобновился впервые за много лет.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Санкт-Петербурге начали сносить первые за много лет хрущевки, попадающие под программу реновации. Первый шаг был сделан утром 22 июля в Красносельском районе города. На 2-й Комсомольской улице в Сосновой Поляне под демонтаж пошел дом номер 37, корпус 1.
- В Петербурге возобновляется реновация домов первых массовых серий. Сегодня инвестор приступает к сносу расселенных «хрущевок» в квартале 7-17 Сосновой Поляны, - сообщает пресс-служба Смольного.
Началу сноса первого за 12 лет дома предшествовало торжественное мероприятие, на котором присутствовали как строители, так и чиновники районной и городской администрации.
После речей выступающих, в дело вступила краш-машина - экскаватор с ножницами по бетону на стреле. Ими и начали резать стены здания.
Отметим, что программа реновации стартовала в Петербурге еще в 2008 году, однако забуксовала почти сразу после старта.
В смольном отмечают, что ее возобновление позволит получить благоустроенное жилье для очередников –квартиры в новых домах будет выделять застройщик.