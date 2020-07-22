В Санкт-Петербурге начали сносить хрущевки по программе реновации

Снос хрущевок по программе реновации возобновился впервые за много лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге начали сносить первые за много лет хрущевки, попадающие под программу реновации. Первый шаг был сделан утром 22 июля в Красносельском районе города. На 2-й Комсомольской улице в Сосновой Поляне под демонтаж пошел дом номер 37, корпус 1.

- В Петербурге возобновляется реновация домов первых массовых серий. Сегодня инвестор приступает к сносу расселенных «хрущевок» в квартале 7-17 Сосновой Поляны, - сообщает пресс-служба Смольного.

Началу сноса первого за 12 лет дома предшествовало торжественное мероприятие, на котором присутствовали как строители, так и чиновники районной и городской администрации.

После речей выступающих, в дело вступила краш-машина - экскаватор с ножницами по бетону на стреле. Ими и начали резать стены здания.

Отметим, что программа реновации стартовала в Петербурге еще в 2008 году, однако забуксовала почти сразу после старта.

В смольном отмечают, что ее возобновление позволит получить благоустроенное жилье для очередников –квартиры в новых домах будет выделять застройщик.