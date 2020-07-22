Три мусороперерабатывающих завода могут построить в Ленинградской области

22 Июль 2020 2020-07-22T14:12:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинградской области планируют построить три мусороперерабатывающих завода полного цикла с нулевым объемом неперерабатываемых отходов. Возможность реализации этого проекта обсуждалась в среду, 22 июля 2020 года, на совещании губернатора Александра Дрозденко с потенциальными инвесторами. Предполагается, что это станет альтернативой мусорным полигонам.

- Нам важно полностью решить проблему утилизации и переработки мусора, производимого на территории Ленобласти, без использования технологии мусоросжигания. Благодаря этому решению за три года мы сможем сформировать полноценную производственную отрасль, а также создать условия для деятельности предприятий по реализации готовой продукции с мусороперерабатывающих заводов, – подчеркнул глава региона.

Предполагается, что мощность каждого завода будет порядка 320 тысяч тонн. Также планируется маштабирование одного из таких производств, ближайшего по локации к Санкт-Петербургу, до 960 тысяч тонн.

Напомним, что ранее Смольный утвердил новую схему мусорной реформы в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU