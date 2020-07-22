Лодка с людьми перевернулась у Морской набережной

22 Июль 2020 2020-07-22T14:13:15+03:00

Спасатели вытащили из воды пока только одного человека

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Лодка с пассажирами перевернулась у Морской набережной в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. ЧПР произошло днем на глазах горожан. Свидетели инцидента срочно вызвали спасателей.

- В 13:30 поступила заявка: Морская набережная, перевернулась лодка, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательной службы нашли лодку и выловили из воды одного человека. Его доставили на берег и передали врачам. Сейчас спасатели выясняют, сколько всего народа было в перевернувшейся лодке и надо ли кого еще искать в Неве.

Напомним, что за летний сезон в Петербурге и Ленинградской области утонули уже 40 человек. К сожалению, среди них есть и дети. Такие данные привел начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Александр Зуев.

Обычно причиной трагедии становится невнимательность при поведении на воде, а у взрослых – состояние алкогольного опьянения. Один из таких «веселых» купальщиков утонул в Смоленке всего неделю назад.

ИСТОЧНИК KP.RU