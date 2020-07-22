Памятник Цою в Петербурге не могут установить из-за отсутствия постамента
15 августа 2020 года исполнится ровно 30 лет с момента гибели одного из самых культовых музыкантов современной России Виктора Цоя. У него есть миллионы поклонников по всей стране но до сих пор нет памятника в родном городе. А установка уже готового монумента постоянно откладывается.
- Все остается на том же месте, что и было. Была ситуация с экспертизой камня. Новой информации у меня нет. Я тоже надеюсь, что что-то сдвинется к августу. Я свою работу сделал – памятник закончил, он уже отлитый три года стоит и ждет, - рассказал газете «Петербургский дневник» автор памятника скульптор Матвей Макушкин.
Напомним, что проблемы возникли около года назад, перед планируемой установкой памятника. В гранитном камне нашли трещину. С декабря идет экспертиза, которая должна показать, можно использовать это основание, или же нет. Но дело продвигается крайне медленно.
При этом место под установку в сквере неподалеку от метро «Проспект Ветеранов», где жил Цой, готово уже давно.
ИСТОЧНИК KP.RU