2020-07-22T16:15:23+03:00
Общество

Памятник Цою в Петербурге не могут установить из-за отсутствия постамента

Монумент уже три года стоит в мастерской скульптора, а экспертиза треснувшего гранитного камня сильно затягивается
Петр КИБЕР
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Установить памятник к 30-летию с момента гибели музыканта вряд ли успеют. Фото: Фонд памяти Виктора Цоя.Установить памятник к 30-летию с момента гибели музыканта вряд ли успеют. Фото: Фонд памяти Виктора Цоя.
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15 августа 2020 года исполнится ровно 30 лет с момента гибели одного из самых культовых музыкантов современной России Виктора Цоя. У него есть миллионы поклонников по всей стране но до сих пор нет памятника в родном городе. А установка уже готового монумента постоянно откладывается.

- Все остается на том же месте, что и было. Была ситуация с экспертизой камня. Новой информации у меня нет. Я тоже надеюсь, что что-то сдвинется к августу. Я свою работу сделал – памятник закончил, он уже отлитый три года стоит и ждет, - рассказал газете «Петербургский дневник» автор памятника скульптор Матвей Макушкин.

Напомним, что проблемы возникли около года назад, перед планируемой установкой памятника. В гранитном камне нашли трещину. С декабря идет экспертиза, которая должна показать, можно использовать это основание, или же нет. Но дело продвигается крайне медленно.

При этом место под установку в сквере неподалеку от метро «Проспект Ветеранов», где жил Цой, готово уже давно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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