2020-07-22T18:38:01+03:00
Общество

Двор Нельсона снова лишился арт-объектов

Жилкомсервис очистил знаменитый двор Санкт-Петербурга [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Двор Нельсона снова опустелДвор Нельсона снова опустелФото: Артем КИЛЬКИН
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Знаменитый двор Нельсона, который находится на Петроградской стороне Санкт-Петербурга, снова опустел. В среду, 22 июля 2020 года, сотрудники "Жилкомсервиса" опять занялись демонтажом арт-объектов.

- Двор Нельсона опять "вынесли". Убирают инсталляции, - рассказал корреспондент "КП-Петербург" с места событий.

Жилкомсервис демонтирует в легендарном дворе Петербурга арт-объекты Фото: Артем КИЛЬКИН

Жилкомсервис демонтирует в легендарном дворе Петербурга арт-объектыФото: Артем КИЛЬКИН

По какой причине легендарный двор снова претерпевает изменения, не известно. Однако за право существования двора в таком виде постоянно борется художник Нельсон Искандарян и городские активисты.

Одна из главных достопримечательностей неформального Петербурга - двор Нельсона - находится в закутке на улице Полозова. Художник решил добавить в жизнь немного ярких красок. Центральной частью экспозиции стали разноцветные «Жигули», водруженные на пьедестал. Позже их демонтировали из-за жалобы жильцов на "автохлам".

ИСТОЧНИК KP.RU

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