Бастрыкин поручил проверить игровой квест в Санкт-Петербурге, где 11-летний мальчик свалился на бетонный пол

22 Июль 2020 2020-07-22T21:10:08+03:00

Мальчик упал с трехметровой высоты в квест-комнате в Санкт-Петербурге и сломал позвоночник. Фото: Олег ЗОЛОТО

К коллегам из Следкома подключилась и прокуратура

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Следком и прокуратура заинтересовалась сообщениями в СМИ о том, что ребенок получил перелом позвоночника в городском игровом квесте, который находится на Соляном переулке. По словам родителей, день рождения их сына обернулся кошмаром для всей семьи. В комнате с испытаниями в какой-то момент потребовалось преодолеть препятствие, но 11-летний мальчик сорвался и упал вниз головой на бетонный пол. Он пролетел около трех метров.

- Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах происшествия с ребенком, получившим компрессионный перелом позвоночника и черепно-мозговую травму, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Посетить опасную квест-комнату намерены и сотрудники прокуратуры, которые посмотрят, соблюдались ли нормы безопасности по всем законам при проведении игры.

- По итогам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, - добавляют в ведомстве.

Добавим, родители ребенка заверили, что с позвоночником сына все в порядке. Поначалу их напугали врачи, но, чуть погодя, они диагностировали у мальчика только синяки и сильное сотрясение мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU